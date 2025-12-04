Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklardan kontrolör B.K, işçi denetçisi C.S, kepçe operatörü M.N.O, harita teknikeri M.G. ile bazı tanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklardan işçi denetçisi A.E, kürekçiler F. G, K.U, Ö.Y. ile kaynakçı M.E. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Savunması alınan işçi denetçilerinden A.E, olay günü Kadirli ilçesinde başka bir ekibe malzeme alımı işiyle uğraştığını, kazının nerede ve nasıl yapıldığından bilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Kontrolör B.K, suçsuz olduğunu, olayda bir kusurunun bulunmadığını savundu.

İşçileri denetleyen tutuksuz sanık C.S. de kazıyı yapan şirkette malzeme tedarikiyle görevli olduğunu belirtti.

Kazının yapıldığı gün araçtan inmediğini öne süren C.S, olayda sorumluluğunun bulunmadığını ifade etti.

Kepçe operatörü M.N.O. savunmasında kepçeyle kazı yaparken elektrik kablosuna herhangi bir zarar vermediğini ileri sürdü.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti.

Tanıkları ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Toprakkale ilçesindeki Kışla Mahallesi'nde 23 Nisan'da evlerinin önünden geçen su kanalında elini yıkayan Özlem (6) ile ona yardım etmek isteyen annesi Cennet Üstün (37) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, olaya ilişkin 9 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen iddianame Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.