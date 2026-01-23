Edinilen bilgiye göre, 2. Başpınar Sokağı’nda bulunan 2 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, söndürme çalışmaları sırasında binanın dış cephesine asılı Türk bayraklarının alevlerden zarar görme ihtimalini fark etti. Bunun üzerine itfaiye personeli, bayrakları bulundukları yerden dikkatlice indirerek itfaiye aracına alıp güvenli şekilde muhafaza etti.

Yangın kontrol altına alınırken, itfaiyenin bu anlamlı davranışı çevredeki vatandaşların dikkatinden kaçmadı. O anlar, olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde, itfaiye ekiplerinin yalnızca yangına müdahale etmekle kalmayıp, milli değerlere gösterdikleri özen de gözler önüne serildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.