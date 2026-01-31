İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde harekete geçti. Uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı “Şafak Operasyonu” gerçekleştirildi.

Aralarında ünlü komedyen Hasan Can Kaya, müzisyen "Reynmen" lakaplı Yusuf Aktaş, rapçi Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar ve Döndü Şahin gibi isimlerin de gözaltında olduğu öğrenildi.

Ekiplerin belirlediği adreslere yapılan baskınlarda, dijital materyallere ve çeşitli kanıtlara el konuldu.