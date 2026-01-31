İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde harekete geçti. Uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı “Şafak Operasyonu” gerçekleştirildi.

Sila Dundar

Aralarında ünlü komedyen Hasan Can Kaya, müzisyen "Reynmen" lakaplı Yusuf Aktaş, rapçi Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar ve Döndü Şahin gibi isimlerin de gözaltında olduğu öğrenildi.

Kayıp Üniversite Öğrencisi Deniz İbişler’in Denize Atladığı Belirlendi
Kayıp Üniversite Öğrencisi Deniz İbişler’in Denize Atladığı Belirlendi
İçeriği Görüntüle

697D960Eaba6A567 W1200Xh675

Ekiplerin belirlediği adreslere yapılan baskınlarda, dijital materyallere ve çeşitli kanıtlara el konuldu.