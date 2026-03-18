Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, bu yıl da büyük bir gurur ve minnetle anılıyor. Yurt genelinde ve yurt dışı temsilciliklerde düzenlenen anma programlarının yanı sıra, vatandaşlar sosyal medya üzerinden paylaştıkları mesajlarla Çanakkale ruhunu yaşatıyor.

En Çok Paylaşılan 18 Mart Mesajları

Bu anlamlı günde vatandaşların en çok tercih ettiği mesajlardan bazıları şöyle:

“Çanakkale’de yazılan destan, bugün özgürce aldığımız her nefesin teminatıdır. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.”

“İmkânsızlıklar içinde kazanılan bu büyük zaferin 111. yılında, kahramanlarımızın hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.”

“Toprağın her karışında bir kahramanın izini taşıyan Çanakkale, milletimizin sarsılmaz iradesinin en büyük simgesidir.”

Kısa ve Etkileyici Çanakkale Sözleri

Sosyal medyada özellikle kısa ve vurucu sözler öne çıkıyor:

“Çanakkale Geçilmez!”

“Bir milletin diriliş destanı: 18 Mart”

“Vatan için düşenler, kalbimizde yaşıyor”

“Bugün özgürsek, dün can verenler sayesindedir”

Duygusal ve Derin Anlamlı Mesajlar

Daha uzun ve duygusal paylaşımlar yapmak isteyenler için öne çıkan ifadeler:

“Ezan dinmesin, bayrak inmesin diye toprağa düşen her bir şehit, bugün göğsümüzde taşıdığımız gururun en büyük mimarıdır.”

“Çanakkale sadece bir savaş değil, bir milletin yeniden ayağa kalktığı yerdir.”

“1915’te verilen son nefesler, bugün aldığımız her nefesin bedelidir.”

