Mardin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, bu yıl da büyük bir gurur ve minnetle anılıyor. Yurt genelinde ve yurt dışı temsilciliklerde düzenlenen anma programlarının yanı sıra, vatandaşlar sosyal medya üzerinden paylaştıkları mesajlarla Çanakkale ruhunu yaşatıyor.

En Çok Paylaşılan 18 Mart Mesajları

Bu anlamlı günde vatandaşların en çok tercih ettiği mesajlardan bazıları şöyle:

  • “Çanakkale’de yazılan destan, bugün özgürce aldığımız her nefesin teminatıdır. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.”

  • “İmkânsızlıklar içinde kazanılan bu büyük zaferin 111. yılında, kahramanlarımızın hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.”

  • “Toprağın her karışında bir kahramanın izini taşıyan Çanakkale, milletimizin sarsılmaz iradesinin en büyük simgesidir.”

Kısa ve Etkileyici Çanakkale Sözleri

Sosyal medyada özellikle kısa ve vurucu sözler öne çıkıyor:

  • “Çanakkale Geçilmez!”

  • “Bir milletin diriliş destanı: 18 Mart”

  • “Vatan için düşenler, kalbimizde yaşıyor”

  • “Bugün özgürsek, dün can verenler sayesindedir”

Duygusal ve Derin Anlamlı Mesajlar

Daha uzun ve duygusal paylaşımlar yapmak isteyenler için öne çıkan ifadeler:

  • “Ezan dinmesin, bayrak inmesin diye toprağa düşen her bir şehit, bugün göğsümüzde taşıdığımız gururun en büyük mimarıdır.”

  • “Çanakkale sadece bir savaş değil, bir milletin yeniden ayağa kalktığı yerdir.”

  • “1915’te verilen son nefesler, bugün aldığımız her nefesin bedelidir.”

Resimli Mesajlar

18 Mart Canakkale Zaferi Mesaj E24Ff878 C85D 4F5B Bf6D 7E6F2D6B6Df3

829X469 18 Mart Mesajlari 2026 Resimli Yeni Kisa Anlamli Canakkale Zaferi Sozleri 1773763638625

1370516

3E568666D16E29529Eb62203Cfd94849 640X640

865707D0 Canakkale Destani 20

6043C576 F2C9 4E13 9C4C Ee39Fec05491

Nn Gk 18 Mart Canakkale Zaferi Ve Sehitleri Anma Gunu Mesajlari

18 Mart Canakkale 8230 20240318105245

Ayk Gorsel 4