Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya'da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı cinayetine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Gürlek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde “Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma” vizyonumuz doğrultusunda Adalet ve İçişleri Bakanlıkları olarak faili meçhul dosyalara karşı ortaya koyduğumuz irade ile dün gece bir cinayet daha aydınlatıldı.

Antalya’da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı evladımızın katil zanlıları; Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın güçlü koordinasyonu sayesinde kıskıvrak yakalandı.

Devletimizin tüm imkânlarını seferber ettiği bu süreçte; hızlı reaksiyon, etkin teknik takip ve kurumlar arası iş birliğiyle çelişkili ifadeler deşifre edildi, cinayetin işlendiği yer ve deliller tek tek ortaya çıkartıldı, failler farklı illerde yakalanarak adalete teslim edildi.

Yürüttükleri titiz soruşturma dolayısıyla Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; büyük bir özveri ile çalışan emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza, soruşturmanın seyrine HTS-baz verilerini ivedilikle paylaşarak önemli katkı sunan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuza teşekkür ediyorum.

Hiçbir suçun cezasız kalmaması, hiçbir dosyanın faili meçhul olarak karanlıkta bırakılmaması için adalet ve güvenlik teşkilatları olarak eşgüdüm içerisinde omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Bu acı olayda metanetini koruyarak evladının izini süren acılı babaya başsağlığı diliyor; adaletin tesisi için gece gündüz demeden görev yapan tüm yargı ve güvenlik mensuplarımızı tebrik ediyorum."