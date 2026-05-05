Faizsiz Evlilik Kredisi Nedir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Aile ve Gençlik Fonu, evlilik sürecindeki gençlere ekonomik destek sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

Yeni düzenleme ile:

Kredi üst limiti 150 bin TL’den 250 bin TL’ye çıkarıldı

İlk etapta 2 yıl geri ödemesiz olarak sunuluyor

Uzun vadeli ödeme kolaylığı sağlanıyor

Bu destek yalnızca maddi katkı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda çiftlere evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetleri de veriliyor.

İkinci Çocukta Borç Silinecek

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken kısmı ise çocuk teşvikleri oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni modele göre:

İlk çocukta: 12 ay taksit hibe ediliyor Kalan borç 1 yıl erteleniyor

İkinci çocukta: Kalan kredi borcu tamamen siliniyor



Bu uygulamanın, hem gençleri evliliğe teşvik etmesi hem de aile yapısını güçlendirmesi hedefleniyor.

Kimler 250 Bin TL Kredi Alabilecek?

Kredi tutarı yaş kriterine göre değişiyor:

18-25 yaş arası çiftler: 250 bin TL

250 bin TL Taraflardan biri 26-29 yaş arasıysa: 200 bin TL

Başvuru Şartları Neler?

Projeden yararlanmak isteyen çiftlerin şu kriterleri sağlaması gerekiyor:

18-29 yaş aralığında olmak

Üzerine kayıtlı taşınmaz bulunmamak

Son 6 aylık gelirin asgari ücretin 2,5 katını aşmaması

Daha önce bu krediden yararlanmamış olmak

Nikâh tarihine en az 2, en fazla 6 ay kalmış olması

Başvurular Nasıl Yapılıyor?

Faizsiz evlilik kredisi başvuruları tamamen dijital ortamda alınıyor.

Başvuru kanalları:

Dikkat edilmesi gereken önemli nokta ise başvurunun geçerli sayılması için her iki tarafın da onay vermesi gerekiyor.

Amaç: Güçlü Aile, Güçlü Gelecek

Yeni düzenleme ile yalnızca ekonomik destek değil, aynı zamanda:

Gençlerin evliliğe teşviki

Aile kurumunun güçlendirilmesi

Doğurganlık oranının artırılması

hedefleniyor.