Hıdırellez 2026’da Hangi Gün Kutlanacak?

Hıdırellez, her yıl olduğu gibi 2026’da da 5 Mayıs akşamı başlayıp 6 Mayıs akşamına kadar kutlanacak.

Halk inanışına göre en önemli zaman dilimi, 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece olarak kabul ediliyor.

Hıdırellez Nedir, Neyi Simgeler?

Hıdırellez; Anadolu başta olmak üzere Orta Doğu, Balkanlar ve Türk dünyasında kutlanan en köklü mevsimlik bayramlardan biridir.

Bu özel gün:

Baharın gelişi

Doğanın uyanışı

Bolluk ve bereketin başlangıcı

olarak kabul edilir.

İnanca göre Hızır ve İlyas peygamberler bu gece buluşur.

Hızır: Karada darda kalanlara yardım eden

İlyas: Suların koruyucusu

Bu buluşmanın gerçekleştiği gece, bereketin ve şifanın yeryüzüne yayıldığı zaman olarak görülür.

Hıdırellez’in Kökeni ve Hikayesi

Hıdırellez kelimesi, halk arasında “Hızır” ve “İlyas” isimlerinin birleşmesiyle oluşmuştur.

Yüzyıllardır süren bu gelenek, yalnızca Türkiye’de değil;

Azerbaycan

Balkan ülkeleri

Orta Asya

Orta Doğu

gibi geniş bir coğrafyada farklı isimlerle kutlanır.

2017 yılında ise UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne dahil edilerek kültürel değeri tescillenmiştir.

Hıdırellez Ritüelleri: En Çok Yapılan Gelenekler

Hıdırellez gecesi ve günü, birbirinden renkli ritüellerle kutlanır. En yaygın gelenekler ise şöyle:

🌿 Dilek Tutma ve Gül Ağacı Ritüeli

Dilekler kağıda yazılır

Gül ağacına asılır ya da altına gömülür

6 Mayıs sabahı suya bırakılır

💰 Bolluk ve Bereket Ritüelleri

Para, bakliyat ya da sembolik eşyalar ağaca asılır

Ev, araba gibi dilekler küçük modellerle ifade edilir

🔥 Ateşten Atlama

Kötülüklerden arınmak için ateş yakılır

Üzerinden genellikle 3 kez atlanır

💧 Su ve Taş Ritüeli

41 taş toplanıp saklanır

Bir sonraki yıl suya bırakılır

Hıdırellez’de Neden Dilek Tutulur?

Halk inancına göre Hızır’ın dokunduğu her yer yeşerir, bereketlenir, şifa bulur.

Bu nedenle Hıdırellez gecesi yapılan dileklerin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğuna inanılır.

Türkiye’de Hıdırellez Coşkusu

Türkiye’nin dört bir yanında Hıdırellez şenlikler, konserler ve toplu etkinlikler ile kutlanır.