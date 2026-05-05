Hıdırellez 2026’da Hangi Gün Kutlanacak?
Hıdırellez, her yıl olduğu gibi 2026’da da 5 Mayıs akşamı başlayıp 6 Mayıs akşamına kadar kutlanacak.
Halk inanışına göre en önemli zaman dilimi, 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece olarak kabul ediliyor.
Hıdırellez Nedir, Neyi Simgeler?
Hıdırellez; Anadolu başta olmak üzere Orta Doğu, Balkanlar ve Türk dünyasında kutlanan en köklü mevsimlik bayramlardan biridir.
Bu özel gün:
- Baharın gelişi
- Doğanın uyanışı
- Bolluk ve bereketin başlangıcı
olarak kabul edilir.
İnanca göre Hızır ve İlyas peygamberler bu gece buluşur.
- Hızır: Karada darda kalanlara yardım eden
- İlyas: Suların koruyucusu
Bu buluşmanın gerçekleştiği gece, bereketin ve şifanın yeryüzüne yayıldığı zaman olarak görülür.
Hıdırellez’in Kökeni ve Hikayesi
Hıdırellez kelimesi, halk arasında “Hızır” ve “İlyas” isimlerinin birleşmesiyle oluşmuştur.
Yüzyıllardır süren bu gelenek, yalnızca Türkiye’de değil;
- Azerbaycan
- Balkan ülkeleri
- Orta Asya
- Orta Doğu
gibi geniş bir coğrafyada farklı isimlerle kutlanır.
2017 yılında ise UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne dahil edilerek kültürel değeri tescillenmiştir.
Hıdırellez Ritüelleri: En Çok Yapılan Gelenekler
Hıdırellez gecesi ve günü, birbirinden renkli ritüellerle kutlanır. En yaygın gelenekler ise şöyle:
🌿 Dilek Tutma ve Gül Ağacı Ritüeli
- Dilekler kağıda yazılır
- Gül ağacına asılır ya da altına gömülür
- 6 Mayıs sabahı suya bırakılır
💰 Bolluk ve Bereket Ritüelleri
- Para, bakliyat ya da sembolik eşyalar ağaca asılır
- Ev, araba gibi dilekler küçük modellerle ifade edilir
🔥 Ateşten Atlama
- Kötülüklerden arınmak için ateş yakılır
- Üzerinden genellikle 3 kez atlanır
💧 Su ve Taş Ritüeli
- 41 taş toplanıp saklanır
- Bir sonraki yıl suya bırakılır
Hıdırellez’de Neden Dilek Tutulur?
Halk inancına göre Hızır’ın dokunduğu her yer yeşerir, bereketlenir, şifa bulur.
Bu nedenle Hıdırellez gecesi yapılan dileklerin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğuna inanılır.
Türkiye’de Hıdırellez Coşkusu
Türkiye’nin dört bir yanında Hıdırellez şenlikler, konserler ve toplu etkinlikler ile kutlanır.