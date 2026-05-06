Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çalışan annelere yönelik hayata geçirilen yeni doğum izni düzenlemesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kadınların iş ve aile hayatı arasındaki dengeyi güçlendirmeyi hedefleyen düzenleme kapsamında doğum izinlerinin 24 haftaya çıkarıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, kamuoyunda oluşan “sözleşmeli personel” sorularına da yanıt verdi.

“Hiçbir Anne Dışarıda Kalmayacak”

Yeni düzenlemenin yalnızca kadrolu çalışanları kapsamayacağını vurgulayan Bakan Göktaş, sözleşmeli personelin de aynı haklardan yararlanabilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Göktaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sözleşmeli personellerle ilgili birtakım sorular geldi, o düzenlemeyi de önümüzdeki günlerde hayata geçireceğiz. Onlar da müsterih olsun. Amacımız hiçbir çalışan anneyi dışarıda bırakmak değil. Çalışan her annemiz bu düzenlemeden istifade edebilecek."

Çalışan Anneler İçin Yeni Dönem

Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasıyla birlikte özellikle çalışan annelerin çocuklarıyla daha fazla vakit geçirebilmesi ve iş yaşamındaki yüklerinin hafifletilmesi hedefleniyor.

Yeni düzenlemenin, kamu kurumlarında görev yapan binlerce sözleşmeli çalışan anne için de önemli bir destek sağlaması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde detayların netleşmesi ve kapsamın resmi olarak genişletilmesine yönelik adımların açıklanması öngörülüyor.