Gemideki Vakalar Dünyayı Harekete Geçirdi

Dünya Sağlık Örgütü, Atlas Okyanusu’nun güneyinde seyreden bir yolcu gemisinde ortaya çıkan hantavirüs vakalarının ardından kapsamlı inceleme başlattı.

Arjantin’den Afrika’nın batısındaki Cabo Verde’ye gitmekte olan gemide 7 kişide hantavirüs tespit edilirken, vakalardan 3’ünün ölümle sonuçlanması uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

DSÖ yetkilileri, mevcut verilere göre virüsün küresel nüfus için “düşük riskli” olduğunu belirtse de gelişmelerin dikkatle takip edildiğini açıkladı.

Hantavirüs Nedir?

Hantavirüs, genellikle kemirgenler aracılığıyla yayılan zoonotik bir virüs grubu olarak biliniyor. Virüs; fare, sıçan ve benzeri kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya tükürüğüyle temas sonucu insanlara bulaşabiliyor.

Uzmanlara göre enfekte kemirgenlerin bulunduğu ortamlarda temizlik sırasında havaya karışan parçacıkların solunması da bulaş riskini artırıyor.

Nadir de olsa kemirgen ısırıklarıyla bulaşma görülebiliyor.

Belirtiler Grip ve Kovid-19 ile Karıştırılabiliyor

Hantavirüs belirtileri çoğu zaman grip veya Kovid-19 ile benzerlik gösteriyor. Hastalığın ilk belirtileri arasında:

Yüksek ateş

Baş ağrısı

Kas ağrıları

Karın ağrısı

Mide bulantısı

Kusma

Halsizlik

yer alıyor.

Uzmanlar, erken teşhisin zor olduğuna dikkat çekerken, belirtilerin ortaya çıkmasının 1 ila 6 haftayı bulabileceğini ifade ediyor.

Ölümcül Sonuçlara Yol Açabiliyor

Virüsün bazı türleri ciddi solunum ve böbrek rahatsızlıklarına neden olabiliyor.

Amerika kıtasında görülen hantavirüs türlerinin, ölüm oranı yüzde 50’ye kadar ulaşabilen “Hantavirüs Kardiyopulmoner Sendromu”na neden olduğu belirtiliyor.

Avrupa ve Asya’daki türlerin ise böbrek yetmezliğiyle seyreden “Hemorajik Ateş” tablosuna yol açabildiği ifade ediliyor.

DSÖ: “İnsandan İnsana Bulaşma İhtimali Var”

DSÖ Salgın ve Pandemi Hastalıklarını Önleme Birimi Direktörü Maria Van Kerkhove, bazı hantavirüs türlerinde sınırlı da olsa insandan insana bulaşma ihtimali bulunduğunu söyledi.

Özellikle yakın temas halinde olan kişiler arasında bulaş ihtimalinin değerlendirildiğini belirten Kerkhove, gemide başka semptom gösteren yolcu bulunmadığını açıkladı.

Virüse Karşı Aşı ve Kesin Tedavi Yok

Uzmanlara göre hantavirüse karşı onaylanmış özel bir aşı veya kesin antiviral tedavi henüz bulunmuyor.

Tedavi sürecinde hastaların solunum, kalp ve böbrek fonksiyonlarının yakından takip edilmesi büyük önem taşıyor.

Erken dönemde uygulanan destekleyici tedavilerin hayatta kalma oranını artırdığı belirtiliyor.

Uzmanlardan Kritik Uyarılar

Sağlık uzmanları, hantavirüsten korunmak için özellikle kemirgenlerle temasın önlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Alınabilecek temel önlemler arasında:

Ev ve iş yerlerinin temiz tutulması

Fare giriş noktalarının kapatılması

Kemirgen bulunan alanlarda dikkatli temizlik yapılması

El hijyenine dikkat edilmesi

yer alıyor.

DSÖ İncelemelerini Sürdürüyor

Tedros Adhanom Ghebreyesus, yolcu gemisindeki vakalarla ilgili uluslararası koordinasyonun sürdüğünü belirtti.

Virüsün genom dizileme çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSÖ, vaka izolasyonu, laboratuvar incelemeleri ve temaslı takibiyle sürecin kontrol altında tutulmaya çalışıldığını duyurdu.