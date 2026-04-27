Kızamıkta Tehlike Büyük

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Aşı Enstitüsü Başkanı Ateş Kara, kızamığın son derece bulaşıcı bir hastalık olduğuna dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu.

Kara, tek bir kişinin hastalığı 12 ila 18 kişiye bulaştırabileceğini belirterek, bu durumun kızamığı en hızlı yayılan enfeksiyonlardan biri haline getirdiğini söyledi.

Aşı Hayat Kurtarıyor

Aşıların güvenilirliğine vurgu yapan Kara, Türkiye’de uygulanan tüm aşıların kapsamlı testlerden geçtiğini belirtti. Aşı sonrası görülebilecek hafif ateş gibi etkilerin normal olduğunu ifade eden Kara, bunun vücudun bağışıklık geliştirmesinin bir parçası olduğunu dile getirdi.

Travmatik Sonuçlara Yol Açabiliyor

Kızamığın yalnızca kısa süreli bir hastalık olmadığını vurgulayan Kara, ciddi sonuçlara dikkat çekti.

Hastalığın;

Hastaneye yatış

Kalıcı hasar

Uzun vadede nörolojik sorunlar

Hatta ölüm

gibi ağır sonuçlara neden olabileceğini belirtti.

Dünyada Vakalar Artıyor

Son yıllarda özellikle ABD ve Avrupa’da aşı tereddüdü nedeniyle kızamık vakalarının yeniden yükselişe geçtiğini ifade eden Kara, bazı ülkelerde vaka sayılarının binleri aştığını ve can kayıplarının yaşandığını söyledi.

Türkiye İçin Uyarı: Risk Kapıda

Türkiye’de aşı oranlarının iyi seviyede olduğunu belirten Kara, buna rağmen yurt dışı kaynaklı vakaların görülebileceğini ifade etti.

Aşısı eksik bireylerin büyük risk altında olduğunu vurgulayan Kara, özellikle çocukların aşı takibinin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Ailelere Çağrı: Tereddüt Etmeyin

Bilgi kirliliğine karşı uyarıda bulunan Kara, ailelerin aşıyla ilgili sorularını mutlaka uzmanlara yöneltmesi gerektiğini belirtti.

“Her yaş grubunun aşısı var. Çocuklarımızın aşılarının eksiksiz olduğundan emin olalım” diyen Kara, toplum bağışıklığının korunmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Okullarda Bulaş Riski Yüksek

Kara, yalnızca kızamığın değil, suçiçeği gibi hastalıkların da özellikle okul ortamında hızla yayılabildiğine dikkat çekti. Aşılı çocukların hastalığı daha hafif geçirdiğini belirten Kara, aşılamanın önemini bir kez daha hatırlattı.