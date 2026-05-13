Gizli tehlike: Fazla tuz tüketimi

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Özdemir, günlük yaşamda fark edilmeden tüketilen aşırı miktardaki tuzun kalp ve damar sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu açıkladı.

Türkiye’de günlük tuz tüketiminin, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği seviyenin oldukça üzerinde olduğuna dikkat çeken Özdemir, tehlikenin sadece sofraya eklenen tuzla sınırlı olmadığını söyledi.

Hazır gıdalardaki “gizli tuz” tehdidi

Uzmanlara göre birçok kişi farkında olmadan yüksek miktarda tuz tüketiyor. Özellikle;

Hazır gıdalar

İşlenmiş et ürünleri

Salamura besinler

Fast food ürünleri

Paketli atıştırmalıklar

yüksek miktarda “gizli tuz” içeriyor.

Bu besinlerin uzun vadede kalp sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Özdemir, kontrolsüz tuz tüketiminin ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Yüksek tansiyon kalbin yükünü artırıyor

Aşırı tuz tüketiminin en önemli sonuçlarından birinin yüksek tansiyon olduğuna işaret eden Özdemir, şu değerlendirmede bulundu:

“Yüksek tansiyon zamanla damar yapısında bozulmalara yol açabiliyor. Bu durum kalbin iş yükünü artırırken; kalp krizi, kalp yetmezliği ve inme riskini de yükseltiyor.”

Risk grubundakiler daha dikkatli olmalı

Uzmanlar özellikle şu grupları uyarıyor:

Hipertansiyon hastaları

İleri yaş grubundakiler

Böbrek hastaları

Ailesinde kalp-damar hastalığı öyküsü bulunanlar

Bu kişilerin tuz tüketimlerini daha sıkı kontrol etmeleri gerektiği belirtiliyor.

Günlük ne kadar tuz tüketilmeli?

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre günlük ideal tuz tüketimi 5 gramın altında olmalı. Bu miktar yaklaşık bir silme tatlı kaşığına denk geliyor.

Ancak Türkiye’de birçok kişinin bu sınırı farkında olmadan aştığı ifade ediliyor.

Tuz tüketimini azaltmak için ne yapılmalı?

Uzmanlardan dikkat çeken öneriler:

Yemeğin tadına bakmadan tuz eklemeyin

Paketli ürün tüketimini azaltın

Gıda etiketlerini mutlaka okuyun

Sofrada tuzluk bulundurmayın

Fast food tüketimini sınırlandırın

Çocuklukta başlayan alışkanlık geleceği etkiliyor

Doç. Dr. Özdemir, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının çocukluk döneminde kazanıldığını belirterek ailelere de önemli görev düştüğünü söyledi.

Uzmanlar; dengeli beslenme, düzenli egzersiz, sigaradan uzak durma ve rutin sağlık kontrollerinin kalp sağlığı için vazgeçilmez olduğunun altını çiziyor.