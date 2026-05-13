Gizli tehlike: Fazla tuz tüketimi
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Özdemir, günlük yaşamda fark edilmeden tüketilen aşırı miktardaki tuzun kalp ve damar sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu açıkladı.
Türkiye’de günlük tuz tüketiminin, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği seviyenin oldukça üzerinde olduğuna dikkat çeken Özdemir, tehlikenin sadece sofraya eklenen tuzla sınırlı olmadığını söyledi.
Hazır gıdalardaki “gizli tuz” tehdidi
Uzmanlara göre birçok kişi farkında olmadan yüksek miktarda tuz tüketiyor. Özellikle;
- Hazır gıdalar
- İşlenmiş et ürünleri
- Salamura besinler
- Fast food ürünleri
- Paketli atıştırmalıklar
yüksek miktarda “gizli tuz” içeriyor.
Bu besinlerin uzun vadede kalp sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Özdemir, kontrolsüz tuz tüketiminin ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.
Yüksek tansiyon kalbin yükünü artırıyor
Aşırı tuz tüketiminin en önemli sonuçlarından birinin yüksek tansiyon olduğuna işaret eden Özdemir, şu değerlendirmede bulundu:
“Yüksek tansiyon zamanla damar yapısında bozulmalara yol açabiliyor. Bu durum kalbin iş yükünü artırırken; kalp krizi, kalp yetmezliği ve inme riskini de yükseltiyor.”
Risk grubundakiler daha dikkatli olmalı
Uzmanlar özellikle şu grupları uyarıyor:
- Hipertansiyon hastaları
- İleri yaş grubundakiler
- Böbrek hastaları
- Ailesinde kalp-damar hastalığı öyküsü bulunanlar
Bu kişilerin tuz tüketimlerini daha sıkı kontrol etmeleri gerektiği belirtiliyor.
Günlük ne kadar tuz tüketilmeli?
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre günlük ideal tuz tüketimi 5 gramın altında olmalı. Bu miktar yaklaşık bir silme tatlı kaşığına denk geliyor.
Ancak Türkiye’de birçok kişinin bu sınırı farkında olmadan aştığı ifade ediliyor.
Tuz tüketimini azaltmak için ne yapılmalı?
Uzmanlardan dikkat çeken öneriler:
- Yemeğin tadına bakmadan tuz eklemeyin
- Paketli ürün tüketimini azaltın
- Gıda etiketlerini mutlaka okuyun
- Sofrada tuzluk bulundurmayın
- Fast food tüketimini sınırlandırın
Çocuklukta başlayan alışkanlık geleceği etkiliyor
Doç. Dr. Özdemir, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının çocukluk döneminde kazanıldığını belirterek ailelere de önemli görev düştüğünü söyledi.
Uzmanlar; dengeli beslenme, düzenli egzersiz, sigaradan uzak durma ve rutin sağlık kontrollerinin kalp sağlığı için vazgeçilmez olduğunun altını çiziyor.