TCDD’den yüksek gerilim uyarısı

Kahramanmaraş’ta demiryolu hattında yürütülen elektromekanik çalışmalar kapsamında tamamlanan bölümde enerji verilmeye başlanıyor.

TCDD Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, “Nurdağı-Malatya Hat Kesimi Elektromekanik İşleri Yapım İşi” kapsamında inşaatı tamamlanan Narlı – Aksu (istasyon çıkışı dahil) demiryolu elektrifikasyon hattına 15 Mayıs’tan itibaren 27 bin 500 volt yüksek gerilim verileceği bildirildi.

Vatandaşlara hayati uyarı

Yetkililer, yüksek gerilim nedeniyle bölgede dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, katener hattı direklerine, iletken tellere ve yere düşmüş olabilecek kablolara kesinlikle dokunulmaması gerektiği belirtilirken, bu alanlara yaklaşmanın ciddi hayati risk taşıdığı ifade edildi.

Can ve mal güvenliği için dikkat

TCDD yetkilileri, özellikle hattın geçtiği güzergâhta yaşayan vatandaşların ve bölgedeki tarımsal faaliyetlerde bulunan kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Demiryolu elektrifikasyon sistemlerinde kullanılan yüksek voltajın ölümcül sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekilen açıklamada, vatandaşların güvenlik kurallarına hassasiyetle uyması istendi.