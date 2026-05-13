Edinilen bilgilere göre, olay Çamlık Mahallesi’nde meydana geldi. Kavga ihbarı üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, iki grup arasındaki kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı ve olayın büyümesini önledi.

Şüphelilerin üzerinde ve olay yerinde yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ile 20 adet fişek ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen H.İ.K., E.C.M., İ.A. ve N.A.K. isimli 4 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.