Kayseri merkezli dev operasyon

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan teknik ve mali incelemelerde, 20 farklı yasa dışı bahis sitesi üzerinden yaklaşık 2 bin 800 ayrı IBAN kullanılarak yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edildi.

8,6 milyar liralık hareketlilik

Soruşturma kapsamında incelenen banka hesaplarında tam 8 milyar 600 milyon liralık para hareketliliği belirlendi.

Ekipler, yasa dışı bahis sisteminde;

Başkalarına ait banka hesaplarını toplayan,

Bu hesapları aracılar üzerinden üçüncü kişilere aktaran,

Adına şirket kurularak hesap açılan,

Yasa dışı para trafiğinde aktif rol alan,

Kendi hesap bilgilerini para karşılığında kullandıran

şüphelileri tek tek tespit etti.

19 ilde eş zamanlı baskın

Kayseri merkezli operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla, Manisa, Trabzon, Malatya, Aksaray, Yozgat, Gümüşhane, Isparta, Nevşehir, Niğde, Artvin, Amasya ve Kayseri’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 132 şüpheliden 115’i yakalanarak gözaltına alındı.

2 bin 800 hesaba bloke

Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis organizasyonunda kullanıldığı değerlendirilen 2 bin 800 banka hesabına geçici el konuldu.

Firari durumda bulunan 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.