Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu’nda bir öğrenci, yediği simit parçasının boğazına takılması sonucu nefes almakta güçlük çekti.

Öğrencinin nefes almakta güçlük çektiğini fark eden sınıf öğretmeni Erinç Pala, Heimlich manevrası uygulayarak simit parçasının çıkmasını sağladı.

Kısa süre sonra boğazında ikinci bir parçanın daha kaldığını fark eden öğrencinin yardımına bu kez yan sınıftaki öğretmen Mehmet Kırat koştu.

Kırat'ın ilk yardım müdahalesiyle öğrenci yeniden rahat bir nefes aldı.

Öğretmenlerin çocuğa Heimlich manevrası uyguladığı anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.