Programa akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.
Konferansta, Ortadoğu’da son dönemde yaşanan gelişmeler, bölgesel dengeler, küresel güçlerin bölge üzerindeki etkileri ve Türkiye’nin jeopolitik konumu kapsamlı şekilde ele alındı.
Katılımcılarla önemli değerlendirmelerde bulunan Abdullah Çiftçi, Türkiye’nin bölgesel gelişmeler karşısındaki stratejik rolüne dikkat çekerek, değişen dünya düzeninde Türkiye’nin güvenlik ve dış politika perspektifine ilişkin görüşlerini paylaştı.
Programda, katılımcıların soruları da yanıtlanırken, güncel gelişmelere ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.