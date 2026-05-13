Edinilen bilgilere göre, kaza sabah saatlerinde Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Z.Y. idaresindeki 46 AKU 292 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Savrulan araç, kaldırımda yaya olarak yürüyen 16 yaşındaki Y.N.C.’ye çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Z.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan 8 yaşındaki A.K.Y. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan yaya Y.N.C.’nin ise kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.