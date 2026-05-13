Kahramanmaraş’ta anlamlı anma etkinliği

Kahramanmaraş’ta okul saldırısında hayatını kaybedenler için anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Yeşilay Kahramanmaraş Şubesi Kadın Komisyonu öncülüğünde, Kahramanmaraş Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda oluşturulan alanda düzenlenen programda öğrencilerle birlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.

Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte, hayatını kaybedenlerin hatırası yeşeren fidanlarla yaşatıldı.

“Her fidan bir hatıra olacak”

Programda konuşan Yeşilay Kahramanmaraş Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Dilek Konuş, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek, gerçekleştirilen etkinliğin manevi anlamına dikkat çekti.

Konuş, “Diktiğimiz her fidanın toprakla buluşup büyümesini ve kaybettiklerimizin hatırasını yaşatmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler de etkinliğe katıldı

Etkinliğe Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Adnan Alagöz’ün yanı sıra öğrenciler de katıldı.

Öğrencilerin kendi elleriyle fidan diktiği program, hem farkındalık hem de dayanışma mesajı verdi.

Kahramanmaraş’taki saldırı hafızalardaki yerini koruyor

15 Nisan’da Ayser Çalık Ortaokulu’nda düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı.

Yaşanan trajedinin ardından okulda eğitime ara verilmiş; öğrencilerin eğitimlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu’nda, okul öncesi öğrencilerin ise Şirinler Anaokulu’nda devam etmesine karar verilmişti.

Şehirde derin iz bırakan olayın ardından düzenlenen bu anlamlı etkinlik, kaybedilen canların unutulmadığını bir kez daha gösterdi.