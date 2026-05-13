Şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de yoğun şekilde sürdürülecek yol yatırımları kapsamında Pazarcık’ta önemli arterler baştan sona yenilenecek. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan program doğrultusunda ilçede cadde ve sokaklar tek tek sıcak asfaltla kaplanarak ulaşım standardı önemli ölçüde artırılacak.

95 Cadde ve Sokak Sıcak Asfaltla Buluşacak

Büyükşehir Belediyesinin Pazarcık programı kapsamında ilçe merkezinde özellikle yoğun kullanılan ana güzergâhlarda kapsamlı asfalt çalışmaları gerçekleştirilecek. Piyade Onbaşı Ahmet Yiğit, Yaşar Nedimoğlu, Ahmet Yesevi, Uğur Göksu ve İnönü caddeleri başta olmak üzere toplam 95 cadde ve sokak sıcak asfaltla yenilenecek.

Çalışmalarla birlikte altyapı imalatları ve uzun yıllardır kullanım nedeniyle yıpranan yollar modern bir görünüme kavuşurken, sürüş güvenliği ve trafik konforunun da üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. İlçenin farklı mahallelerini birbirine bağlayan güzergâhlarda yapılacak yenilemeler sayesinde hem araç trafiği rahatlayacak hem de vatandaşların günlük ulaşımı daha konforlu hale gelecek.

30 Kilometrelik Güzergâha 60 Bin Ton Asfalt

Kurban Bayramı’nın ardından başlaması planlanan asfalt seferberliği kapsamında Pazarcık genelinde toplam 30 kilometrelik yol ağı yenilenecek. Çalışmalarda yaklaşık 60 bin ton sıcak asfalt kullanılacak. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülecek çalışmaların etaplar halinde ilerleyeceği, planlama doğrultusunda cadde ve sokakların kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi. Gerçekleştirilecek yatırımın ilçenin ulaşım altyapısına uzun yıllar hizmet etmesi amaçlanıyor.