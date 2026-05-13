Türkiye genelinde DEAŞ’a büyük darbe

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda DEAŞ terör örgütüne yönelik kapsamlı operasyon gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube ekiplerinin sahada yürüttüğü operasyonlarda 47 ilde eş zamanlı baskın yapıldı.

Kahramanmaraş da operasyon listesinde

Operasyon düzenlenen iller arasında Kahramanmaraş da yer aldı. Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bilecik, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat’ta gerçekleştirilen baskınlarda terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler tek tek gözaltına alındı.

324 şüpheli yakalandı

Yapılan operasyonlarda;

Haklarında aranma kaydı bulunan,

DEAŞ’a finansal destek sağladığı değerlendirilen,

Geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen

toplam 324 şüpheli yakalandı.

Milyonlarca liralık finansal varlığa el konuldu

Operasyonlarda sadece gözaltılar değil, örgütün finans kaynaklarına yönelik de önemli adımlar atıldı.

Güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu:

1 adet tabanca

4 adet tüfek

122 adet fişek

Yaklaşık 9 milyon 679 bin 750 TL değerinde finansal varlık

Çok sayıda örgütsel doküman

Dijital materyaller

ele geçirildi.

Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor

Güvenlik kaynakları, terör örgütlerinin hem saha yapılanmalarına hem de finans kaynaklarına yönelik operasyonların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Yetkililer, Türkiye’nin iç güvenliğini tehdit eden tüm yapılara karşı mücadelenin tavizsiz şekilde devam edeceği mesajını verdi.