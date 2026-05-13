14 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Yasa dışı bahis ve dijital suç yapılanmalarına yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Düzce merkezli yürütülen geniş çaplı soruşturmada dev bir suç ağının ortaya çıkarıldığını duyurdu.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 14 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

24 milyar liralık para trafiği tespit edildi

Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis organizasyonunun yaklaşık 24 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

Yetkililer, söz konusu yapının dijital platformlar üzerinden organize şekilde faaliyet yürüttüğünü ve geniş çaplı mali hareketlilik oluşturduğunu tespit etti.

Operasyon kapsamında toplam 55 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.

Bakan Gürlek’ten sert mesaj

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyon sonrası yaptığı açıklamada suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Gürlek açıklamasında, yasa dışı bahis yapılanmalarının özellikle gençleri hedef aldığını belirterek şu mesajı verdi:

“Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan, ülkemizin ekonomisine zarar veren bu suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceğiz.”

Kurumlar arası koordinasyon vurgusu

Bakan Gürlek, suçla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin kritik önem taşıdığına dikkat çekti.

Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasındaki koordinasyonun operasyonların başarısında önemli rol oynadığını belirten Gürlek, operasyonu yürüten savcılık ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Dijital suçlara karşı mücadele sürüyor

Son dönemde özellikle yasa dışı bahis, sanal kumar ve dijital dolandırıcılık ağlarına yönelik operasyonların arttığı görülüyor.

Yetkililer, vatandaşları kayıt dışı bahis platformlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, yasa dışı finans trafiğine karşı denetimlerin artarak süreceği mesajını verdi.