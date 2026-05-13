Kayseri’ye uluslararası çifte gurur

Kayseri, kültürden spora uzanan büyük başarısıyla küresel ölçekte dikkatleri üzerine çekti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Basın Federasyonu’nda düzenlenen programda şehrin son dönemde elde ettiği başarıları kamuoyuyla paylaştı.

Büyükkılıç, Kayseri’nin yalnızca sanayi ve ticaret alanında değil; spor, turizm, kültür ve tarım yatırımlarıyla da Türkiye’nin yükselen şehirlerinden biri haline geldiğini söyledi.

2029 Dünya Spor Başkenti seçildi

Kayseri’nin spor alanındaki yatırımları uluslararası düzeyde karşılık buldu. Avrupa merkezli spor değerlendirme kuruluşu ACES Europe tarafından daha önce “Altın Bayrak” ödülüne layık görülen şehir, şimdi de 2029 Dünya Spor Başkenti unvanını kazandı.

Başkan Büyükkılıç, Estonya’nın başkenti Tallinn’de gerçekleştirilen değerlendirme sürecinde Kayseri’nin güçlü spor altyapısı ve etkili sunumuyla rakiplerini geride bıraktığını belirtti.

Kayseri’nin yarışta Madrid ve Porto gibi önemli şehirlerle aynı ligde yer aldığına dikkat çeken Büyükkılıç, bu başarının şehir adına tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

2027’de kültürün de başkenti olacak

Spor alanındaki başarının yanı sıra Kayseri, kültürel kimliğiyle de uluslararası prestij kazandı.

Kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan şehir, 2027 TÜRKSOY Kültür Başkenti unvanını da alarak kültür-sanat alanında önemli bir başarıya ulaştı.

Yaklaşık 6 bin yıllık geçmişiyle açık hava müzesini andıran Kayseri’nin bu unvanla birlikte uluslararası tanıtım gücünü daha da artırması bekleniyor.

Kayseri yeni döneme hazırlanıyor

Kültür, spor, turizm ve üretim alanlarında eş zamanlı yükselişini sürdüren Kayseri, kazandığı bu iki büyük unvanla geleceğe güçlü mesaj verdi.

Kent, önümüzdeki yıllarda hem kültürel etkinlikler hem de uluslararası spor organizasyonlarıyla adından daha sık söz ettirmeye hazırlanıyor.