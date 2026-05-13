Gram altın geriledi

Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Dün ons altındaki düşüşün etkisiyle değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,4 düşüşle 6 bin 879 lira seviyesinde tamamladı.

Yeni güne de aşağı yönlü başlayan gram altın, sabah saatlerinde yüzde 0,07 oranında gerileyerek 6 bin 875 liradan işlem gördü.

Çeyrek ve Cumhuriyet altını ne kadar?

Piyasalardaki son verilere göre:

Gram altın: 6.875 TL

6.875 TL Çeyrek altın: 11.260 TL

11.260 TL Cumhuriyet altını: 44.960 TL

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,14 düşüşle 4 bin 708 dolar seviyesine geriledi.

Altındaki düşüşün nedeni ne?

Altın fiyatlarındaki yön arayışında hem jeopolitik gelişmeler hem de ekonomik veriler etkili oluyor.

ABD ile İran arasında ateşkesin geleceğine ilişkin belirsizlikler yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden olurken, ABD’de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi piyasaların dengesini değiştirdi.

Gözler jeopolitik gelişmelerde

Piyasalarda dikkatler şimdi ABD Başkanı Donald Trump’ın İran konusunda vereceği yeni mesajlara çevrildi.

Analistler, Ortadoğu’daki tansiyonun yeniden yükselmesi halinde altın fiyatlarında yönün yeniden yukarı dönebileceğini belirtiyor.