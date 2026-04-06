Altın fiyatları yeni günde yatırımcıların en çok takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurundaki hareketlilik ve ons altındaki değişim, iç piyasadaki altın rakamlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Özellikle gram altın ve çeyrek altındaki son durum, alım-satım yapacak vatandaşlar tarafından yakından izleniyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Bugün itibarıyla piyasada öne çıkan altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 6.765 TL

Çeyrek altın: 11.455 TL

Yarım altın: 22.440 TL

Tam altın: 44.877 TL

Cumhuriyet altını: 45.683 TL

Ons altın: 4.659 dolar

Altın fiyatlarındaki hareketliliğin temel nedenleri arasında küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları, jeopolitik riskler ve döviz kurundaki dalgalanmalar yer alıyor. Uzmanlara göre özellikle ons altındaki yön ve dolar/TL kuru, iç piyasadaki fiyatlamada belirleyici olmaya devam ediyor.

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Piyasalardaki dalgalı seyir nedeniyle yatırımcıların kısa vadeli sert hareketlere karşı dikkatli olması gerektiği belirtiliyor. Uzmanlar, altın alım-satımı yapacak vatandaşların anlık fiyat değişimlerini takip etmesini ve kararlarını piyasa verilerine göre şekillendirmesini öneriyor.

Altın piyasasında yaşanan gelişmeler, hem yatırımcıların hem de birikimini güvenli limanda değerlendirmek isteyen vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Gün içinde açıklanacak ekonomik veriler ve küresel piyasalardaki seyir, fiyatların yönü üzerinde etkili olmaya devam edecek.