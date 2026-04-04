Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmelerin etkisiyle sert dalgalanmalar yaşanıyor. ABD/İsrail-İran savaşıyla birlikte artan belirsizlik, emtia fiyatlarında yön değişimine neden olurken, altın son 18 yılın en sert aylık düşüşünü kaydetti.

Altında 2008’den Bu Yana En Sert Kayıp

Altının ons fiyatı mart ayında yüzde 11,3 değer kaybederek 2008 Küresel Finansal Krizi’nden bu yana en sert aylık düşüşünü yaşadı. Ons altın 4.099,52 dolara kadar gerileyerek Kasım 2025’ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Uzmanlara göre bu düşüşte; güçlenen dolar, yükselen tahvil faizleri ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi konusunda temkinli duruş sergileyeceği beklentisi etkili oldu. Artan likidite ihtiyacı da yatırımcıların altından çıkışını hızlandırdı.

Jeopolitik Riskler Piyasaları Sarsıyor

ABD/İsrail-İran hattında yaşanan çatışmaların küresel piyasalara etkisi derinleşirken, enerji maliyetleri ve enflasyon baskıları yatırımcıların risk algısını yükseltti. Bu süreçte güvenli liman olarak görülen altın, beklenenin aksine değer kaybı yaşadı.

Petrol Fiyatları Yüksek Seviyede

Öte yandan enerji piyasalarında yükseliş dikkat çekti. Brent petrol fiyatları 109,74 dolara kadar çıkarak yüksek seviyesini korudu. Fiyatlar günü 109,24 dolardan kapatırken, sonraki işlemlerde 109 dolar civarında yatay bir seyir izledi. ABD ve Avrupa’da “Kutsal Cuma” tatili nedeniyle piyasaların kapalı olması ve işlem hacimlerinin düşmesi, fiyat hareketlerinin sınırlı kalmasına neden oldu.

Piyasalarda Belirsizlik Sürüyor

Uzmanlar, jeopolitik gelişmelerin seyrine bağlı olarak önümüzdeki dönemde hem altın hem de enerji fiyatlarında dalgalanmanın devam edebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle merkez bankalarının para politikaları ve küresel enflasyon görünümü, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.