Maraş Boykot Nöbeti öncülüğünde organize edilen program kapsamında, Özgürlük Sumud Filosu yönetim üyeleri Ayçin Kantoğlu, Mehmet Ercan ve Dilek Tekocak, Şairler Tepesi’nde protokol üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Toplantıda, “Sumud Konferansı” kapsamında yürütülen çalışmalar ve son gelişmeler ele alındı. Katılımcılar, Filistin’e destek konusunda yapılabilecek çalışmalar üzerine görüş ve önerilerini paylaştı.

Gündemin birlikte değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen programda, birlik ve dayanışma vurgusu öne çıkarken, Filistin halkına destek mesajları verildi. Organizasyon yetkilileri, bu tür buluşmaların toplumsal farkındalık oluşturma açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.