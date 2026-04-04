Kahramanmaraş, edebiyatla yoğrulmuş kimliğini çağın anlayışına ve şartlarına uygun etkinliklerle güçlendirerek kültür ve sanat alanındaki hareketliliğini kesintisiz sürdürüyor. UNESCO tarafından verilen “Edebiyat Şehri” unvanının sorumluluğunu her alana ulaştıran Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği etkinliklerle şehrin köklü edebi mirasını her kesimden vatandaşlara ulaştırıyor.

Bu kapsamda, ‘Yazarlık Akademisi’ etkinliklerinde yazar Mehmet Narlı ve Mustaf Köneçoğlu “Eleştirinin Eleştirisi” konulu söyleşide edebiyatseverler ile bir araya geldi. Tanrıverdi Camii altında bulunan Türkiye Diyanet Vakfı Kitabevi’nde gerçekleştirilen söyleşide, edebiyat eleştirisinin işlevi, sınırları ve günümüzdeki yeri kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Katılımcılara hitap eden Mehmet Narlı ve Mustafa Köneçoğlu, eleştirinin yalnızca bir değerlendirme aracı değil, aynı zamanda edebi üretimi besleyen ve geliştiren önemli bir alan olduğuna dikkat çekti.

Eleştirinin yapıcı bir perspektifle ele alınmasının gerekliliği vurgulanırken, günümüzde eleştiri kültürünün karşı karşıya olduğu sorunlar da örneklerle aktarıldı. Katılımcılar da söyleşi sonunda yönelttikleri sorularla programa aktif katkı sağladı.