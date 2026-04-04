Mardin'in Kızıltepe ilçesinde arazide ölü bulunan 80 yaşındaki kadının cenazesi toprağa verildi.
Kırsal Arıklı Mahallesi'nde dün arazide ölü bulunan Cemile Özkan'ın cenazesi yakınları tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi morgundan alınarak mahalleye getirildi.
Kadının cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.
Arıklı Mahallesi'nde yaşayan Cemile Özkan'dan haber alamayan yakınlarının, önceki gün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulunmasının ardından AFAD ile jandarma ekiplerince arama çalışmaları başlatılmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu dün kırsal mahalleye yaklaşık 2 kilometre mesafede Özkan'ın cesedi bulunmuştu.
Kaynak: AA