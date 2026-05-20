Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Akçakale ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce yapılan operasyonlarda, hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. Karaköprü'de, hakkında 4 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. ise Akçakale ilçesinde saklandıkları adreslerde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA