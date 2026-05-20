Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentte etkili olan fırtına mağduru vatandaşlara 16 milyon 525 bin lira destek ödemesinin yapıldığını bildirdi.

Vali Şıldak, düzenlediği basın toplantısında, 3 Mayıs'ta kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları sonrası hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Ciddi büyüklükte bir afetin görüldüğünü vurgulayan Şıldak, kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliğiyle afet sonrası yaraları sarmaya seferberliği yürüttüğünü dile getirdi.

Mağdur vatandaşlara destek verildiğini belirten Şıldak, şunları kaydetti:

*Şu ana kadar Birecik'te vatandaşlarımıza destek ödemesi olarak 1356 hanemize 13 milyon 690 bin Türk lirası, Viranşehir'de ise 382 ailemize 2 milyon 835 bin lira olmak üzere toplam 16 milyon 525 bin Türk Lirası sosyal yardımlaşma vakıflarımız üzerinden acil destek ödemeleri gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüzün tespitine dayalı olarak 10 yapıda ağır hasar ,441 yapıda ise çatı hasarı tespit edildi. Bu konuda da yine vatandaşlarımızın AFAD üzerinden bize gönderilmiş olan İçişleri Bakanlığımız tarafından 50 milyon Türk liralık ödenekte yakında kullanılmaya başlanacak. Gereken yardımları hızla yerine ulaştırmaya devam ediyoruz.'