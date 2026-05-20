Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda hasarlı kaza sonrası kavgaya karışan 4 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, TAG otoyolu Nurdağı ilçesi civarında, kamyonet sürücüsü H.K. ile otomobil sürücüsü Ö.A. arasında yaşanan hasarlı trafik kazası sonrası tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.A. ile araçta bulunan 3 kişi, kamyonet sürücüsü H.K'yi darbederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü H.K. hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince yakalanan Ö.A. ile araçtaki Ö.F.C, E.Ç. ve C.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.