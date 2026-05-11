İlçe merkezine yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaki mahallede, tarım arazilerinin bulunduğu alandaki iki beton direk, her yıl ilkbaharda bölgeye gelen leyleklerin uğrak noktası haline geliyor.

Ağaç dallarından yaptıkları yuvalarda kuluçkaya yatan leylekler, burada yavrularını büyütüyor. Yaz boyunca yavrularını besleyerek uçmaya hazırlayan leylekler, sonbaharda göç ederek bölgeden ayrılıyor.

Her yıl aynı direklere dönen leylekler, mahalle sakinlerinin de ilgisini çekiyor. Yıllardır aynı noktada yuva kuran leylekler, bölgenin simgeleri arasında yer alıyor.

Mahalle sakinlerinden Şeref Bozgeyik, leyleklerin uzun yıllardır aynı direkleri kullandığını belirterek, "Mahallemizin sembolü haline gelen leylekler, her bahar geliyor, yavrularını büyütüp sonbaharda göç ediyor. Onları görmek bizi mutlu ediyor." dedi.

