Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kurtuluş mücadelesindeki destansı direnişiyle Anadolu’da bağımsızlık meşalesini yakan ve tüm mazlum milletlere umut olan Kahramanmaraş’a Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Madalyası verilişinin 101’inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Fırat Görgel mesajında, “İstiklal mücadelemizin destanlaşan şehirlerinden biri olan Kahramanmaraş’ımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Madalyası ile onurlandırılışının 101. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve derin bir minnet duygusuyla idrak ediyoruz” dedi.

“Anadolu’da Bağımsızlık Mücadelesinin Kıvılcımı Kahramanmaraş’ta Yandı”

Kahramanmaraş’ın Millî Mücadelesinin Anadolu’nun diğer şehirlerine ilham olduğunu vurgulayan Başkan Görgel, “Kahramanmaraş, kurtuluş mücadelesinin en çetin günlerinde sergilediği eşsiz direnişle yalnızca kendi kaderini tayin etmekle kalmamış; Anadolu’nun dört bir yanında bağımsızlık ateşinin harlanmasına öncülük etmiş, tüm mazlum milletlere umut olan bir direnişin adı olmuştur. Sütçü İmam’ın yaktığı ilk kıvılcımla başlayan bu kutlu mücadele, kadınından gencine, yaşlısından çocuğuna kadar topyekûn bir millet iradesine dönüşmüş; iman, cesaret ve vatan sevgisiyle yazılan bir kahramanlık destanı olarak tarihe altın harflerle kazınmıştır. 12 Şubat 1920’de elde edilen şanlı zaferin ardından, bu büyük mücadelenin nişanesi olarak şehrimize topluca tevcih edilen İstiklal Madalyası; aziz ecdadın bağımsızlık uğruna gösterdiği fedakârlığın, sarsılmaz iradesinin ve birlik ruhunun en güçlü sembollerinden biridir. Bu madalya; esareti reddeden bir milletin onurunun, direncinin ve kararlılığının ebedi bir tescilidir” ifadelerini kullandı.

“Bu Gurur Hepimizin, Bu Onur Tüm Milletimizin”

Başkan Fırat Görgel mesajın devamında, “Bugün bizlere düşen en büyük görev; ecdadımızdan devraldığımız bu kutlu mirasa sahip çıkmak, onların bizlere emanet ettiği vatanı aynı inanç, azim ve sorumluluk bilinciyle geleceğe taşımaktır. Kahramanmaraş’ımızı her alanda daha güçlü, daha dirençli ve daha müreffeh bir şehir haline getirmek; geçmişin şanlı mirasını geleceğin vizyonuyla buluşturmak en temel hedefimizdir. Bu doğrultuda, birlik ve beraberlik içinde, şehrimizi daha aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı yıl dönümünde; başta milli mücadelemizin kahraman neferleri olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; gazilerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum. Kahramanmaraş’ımızın İstiklal Madalyası ile onurlandırılışının 101. yıl dönümü kutlu olsun. Bu gurur hepimizin, bu onur tüm milletimizindir” cümlelerini kaydetti.