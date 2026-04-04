“Toplumsal Barışı Güçlendiren Bir Türkiye İnşa Ediliyor”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Beykoz’daki Sabancı Öğretmenevi’nde düzenlenen Anadolu İrfanı Değerleri Kahvaltı Buluşmaları’nda sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Füsun Kümet, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Alevi Vakıfları Federasyonları Genel Başkan Yardımcısı Bektaş Avcı ile çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

Burada konuşan Tekin, Türkiye’de toplumsal birlik ve beraberliğin güçlendirilmesine yönelik yürütülen politikaların altını çizdi.

Tekin, “Türkiye'de toplumsal barışı zedeleyen, toplumsal barışın ortaya çıkmasını engelleyen ve belli siyasal grupların kendi siyasi iktidarları için toplumun içerisine ektikleri nifak tohumlarının temizlendiği, tedavi edildiği bir Türkiye'yi, hem etnisite anlamında hem de dini referanslarla yasaksız bir Türkiye'yi inşa etmek, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 2001 yılından itibaren uyguladığı bir politika.” ifadelerini kullandı.

Maarif Modeli Vurgusu

Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin hazırlanma sürecine de değinerek, eğitim politikalarının milli değerler temelinde şekillendirildiğini söyledi.

Bu kapsamda Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim anlayışına atıfta bulunan Tekin, “Milli seciyeyi esas alan, bize ait bir eğitim politikası inşa etmek zorundayız” yaklaşımıyla hareket ettiklerini belirtti.

“Ayrıştıran Politikalar Topluma Zarar Veriyor”

Tekin, geçmişte dünyada ve Türkiye’de uygulanan tek tipleştirici politikaların toplumsal ayrışmayı artırdığına dikkat çekti.

Özellikle 1990’lı yıllarda yaşanan süreçlere değinen Tekin, etnik ve dini ayrımlar üzerinden oluşturulan çatışma ortamlarının toplumda ciddi zararlar oluşturduğunu ifade etti.

“İlk Adım OHAL’in Kaldırılması Oldu”

Bakan Tekin, 2002 sonrası dönemde atılan demokratik adımlara da değinerek,

“3 Kasım 2002 seçimlerinde AK Parti iktidara geldikten sonra ilk yaptığı şey OHAL uygulamasını kaldırmak oldu. AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu yola çıkarken Türkiye'de demokrasiyi, insan haklarını, yasaksız bir Türkiye'yi bütün politik uygulamaların odağına yerleştirmiş ve ona göre hareket etmiştir.” dedi.

Toplumsal Dönüşüm Sürecine Vurgu

Tekin, Türkiye’de son yıllarda hayata geçirilen reformların önemine dikkat çekerek, azınlık haklarından dil ve kültürel özgürlüklere kadar birçok alanda önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

Bu sürecin “Terörsüz Türkiye” hedefiyle devam ettiğini belirten Tekin, toplumun tüm kesimlerinin bu dönüşümün parçası olduğunu ifade etti.

“Ortak Akılla Yol Haritası Oluşturduk”

Göreve başladığı 2023 yılından bu yana birçok çalıştay ve toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Tekin, eğitim politikaları başta olmak üzere çeşitli alanlarda yol haritaları oluşturduklarını kaydetti.

Programda, Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda sürecin devam edeceği vurgulandı.