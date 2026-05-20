Vali Ünlüer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 09.00’da meydana gelen depremin Kahramanmaraş’ta da hissedildiğini belirterek, ilk belirlemelere göre kentte herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını açıkladı.

Ünlüer açıklamasında, “Malatya ili Battalgazi ilçesinde saat 09.00’da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiştir. Şu an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır” ifadelerine yer verdi.

Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Ünlüer, “Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun” mesajını paylaştı.

Depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.