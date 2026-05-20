5 İl İçin Kritik Hava Uyarısı

Kahramanmaraş’ta hava koşullarına ilişkin yeni bir uyarı daha geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Akdeniz Bölgesi’nde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

Yetkililer, bölge genelinde önümüzdeki saatlerde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını bildirdi.

Sarı Kod Ne Anlama Geliyor?

Meteoroloji’nin kullandığı sarı kod, hava durumunun potansiyel tehlike oluşturabileceği anlamına geliyor.

Bu uyarı seviyesinde vatandaşların meteorolojik gelişmeleri takip etmesi, planlarını hava koşullarına göre yapması ve olası risklere karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

