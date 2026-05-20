Bakan Çiftçi NSosyal hesabından yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

"Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde, saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen bir deprem meydan gelmiştir.

AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Rasim Ozan Kütahyalı Tutuklandı! 100 Milyarlık Dev Operasyonda Şok Gelişme
Rasim Ozan Kütahyalı Tutuklandı! 100 Milyarlık Dev Operasyonda Şok Gelişme
İçeriği Görüntüle

Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."