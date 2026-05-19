Sosyal Medyada Çocuklar İçin Yeni Dönem

Türkiye’de milyonlarca aileyi ilgilendiren sosyal medya düzenlemesinde önemli gelişme yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni kuralların hazırlanmakta olduğunu açıkladı.

Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göktaş, düzenlemenin kısa süre içinde uygulamaya alınacağını söyledi.

6 Ay İçinde Yürürlüğe Girecek

Bakan Göktaş, sosyal medya kullanımına ilişkin esasların belirlenmesi için Bakanlık bünyesinde özel çalışma grubu oluşturulduğunu belirtti.

Yapılan açıklamaya göre, ilgili kurumlarla koordineli yürütülen çalışma kapsamında 15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya kullanım esasları belirlenecek ve yönetmelik 6 ay içinde yürürlüğe girecek.

Bu düzenleme tamamlandığında Türkiye genelinde yeni sosyal medya sistemi fiilen uygulanmaya başlayacak.

Türkiye’ye Özgü Model Hazırlandı

Bakan Göktaş, dünyadaki benzer örneklerin incelendiğini belirterek özellikle Avustralya’daki uygulamaların dikkate alındığını ifade etti.

Ancak Türkiye’nin kendi ihtiyaçlarına uygun özel bir model geliştirildiğini vurgulayan Göktaş, çocukların dijital ortamda daha güvenli alanlarda bulunmasının hedeflendiğini söyledi.

e-Devlet ile Yaş Doğrulama Geliyor

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri yaş doğrulama sistemi olacak.

Açıklamaya göre sosyal medya platformlarında kullanıcı yaşının doğrulanması için:

e-Devlet entegrasyonu

alternatif dijital doğrulama yöntemleri

teknik güvenlik altyapıları

devreye alınacak.

Bu sistemin BTK ve Siber Güvenlik Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulacağı belirtildi.

Amaç Çocukları Zararlı İçerikten Koruma

Yeni düzenleme ile çocukların:

yaşlarına uygun olmayan içeriklerden korunması

dijital bağımlılığın azaltılması

güvenli internet kullanımının artırılması

kontrollü sosyal medya kullanımının teşvik edilmesi

amaçlanıyor.

Aileleri de Yakından İlgilendiriyor

Yeni düzenleme yalnızca çocukları değil, aileleri ve sosyal medya platformlarını da doğrudan ilgilendiriyor.

Sosyal ağ sağlayıcılarına yeni yükümlülükler getirilmesi beklenirken, ebeveynlerin çocuklarının dijital kullanım süreçlerinde daha aktif rol alması hedefleniyor.

Önümüzdeki aylarda yönetmeliğin detaylarının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.