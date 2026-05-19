Bakan Gürlek’ten Kritik Açıklama

Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis operasyonlarına ilişkin önemli mesajlar verdi.

Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın mali hareketler üzerinden şekillendiğini belirterek, sürecin teknik ve hukuki takiple ilerlediğini söyledi.

“MASAK Takibine Takılmış Durumda”

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın tutuklandığı soruşturmaya ilişkin konuşan Bakan Gürlek, değerlendirmede bulundu.

Gürlek,"Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi." dedi.

Soruşturmanın, yasa dışı bahis ağlarına ilişkin para hareketlerinin incelenmesiyle geliştiğini belirten Gürlek, MASAK raporlarının süreçte belirleyici olduğunu ifade etti.

Yasa dışı bahis sitelerine para transferi, aracılık ve finansal bağlantılara ilişkin iddiaların inceleme konusu olduğu belirtildi.