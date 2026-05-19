Bakanlık İhbar Üzerine Harekete Geçti

Ankara’da çevreyi ilgilendiren dikkat çeken gelişme yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, gelen ihbar sonrası Mogan Gölü çevresinde inceleme başlattı.

Yapılan denetimlerde, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Mogan Parkı çevresindeki yağmur suyu hattı üzerinden göle atık su deşarjı yapıldığı tespit edildi.

Atık Su Arıtılmadan Gölle Buluştu

İnceleme sonucunda, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi’nde köprü yapımı sırasında oluşan atık suların arıtılmadan yağmur suyu hattına bağlandığı ve doğrudan Mogan Gölü’ne ulaştığı belirlendi.

Uzman ekiplerin raporları doğrultusunda çevre mevzuatı kapsamında işlem başlatıldı.

Özel Çevre Koruma Bölgesi Olduğu İçin Ceza Katlandı

Mogan Gölü’nün Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alması nedeniyle uygulanan yaptırım artırıldı.

Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 2 katı yaptırımla toplam 1 milyon 678 bin lira idari para cezası kesildi.

Bakanlık ayrıca olayla ilgili sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Mogan Gölü Daha Önce de Gündeme Gelmişti

Ankara’nın önemli doğal alanlarından biri olan Mogan Gölü, geçmiş yıllarda da kirlilik ve kötü koku sorunlarıyla gündeme gelmişti.

Bu sorunların giderilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde “Mogan Gölü Dip Çamuru Temizleme Projesi” yürütülmüştü.

Proje kapsamında gölden 3 milyon 500 bin metreküp dip çamuru çıkarıldığı belirtilmişti.

Denetimler Sürecek

Bakanlık kaynakları, Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamındaki alanlarda denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

Yetkililer, çevreyi tehdit eden ihlallere karşı taviz verilmeyeceği mesajını verdi.