Akaryakıtta Yeni Zam Dalgası

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni zam haberi geldi. Küresel petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına bir kez daha yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin fiyatlarına 21 Mayıs Perşembe gününden itibaren 1 lira 74 kuruşluk zam bekleniyor.

Benzin grubunda ise şimdilik herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Petrol Fiyatları Neden Yükseldi?

Enerji piyasalarında yön yeniden yukarı döndü. ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması ve barış umutlarının zayıflaması, küresel petrol fiyatlarında yükselişi beraberinde getirdi.

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarındaki bu artış, doğrudan akaryakıt pompa fiyatlarına yansımaya başladı.

Motorin Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Beklenen zam sonrası bazı büyükşehirlerde motorin fiyatlarının şu seviyelere çıkması bekleniyor:

İstanbul: 69,22 TL

69,22 TL Ankara: 70,33 TL

70,33 TL İzmir: 70,60 TL

70,60 TL Doğu illeri: 72,06 TL’ye kadar

Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul

Benzin: 65,02 TL

Motorin: 67,48 TL

LPG: 33,89 TL

Ankara

Benzin: 65,99 TL

Motorin: 68,59 TL

LPG: 33,87 TL

İzmir

Benzin: 66,27 TL

Motorin: 68,86 TL

LPG: 33,69 TL

Eşel Mobil Sisteminde Motorin Detayı

Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası daha önce devreye alınan eşel mobil sistemi, benzinde fiyat artışlarının bir kısmını sınırlandırırken motorinde vergi tamponunun sona ermesi nedeniyle zamların doğrudan pompaya yansıdığı belirtiliyor.

Bu nedenle motorin kullanıcıları, fiyat artışlarını daha sert şekilde hissediyor.