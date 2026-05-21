Kurban Bayramı öncesinde ekonomik destek bekleyen vatandaşlara sevindiren haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, normal şartlarda haziran ayı başında yapılması planlanan bazı ödemelerin öne çekildiğini duyurdu.

Buna göre işsizlik ödeneği başta olmak üzere birçok ödeme bayram arifesinde vatandaşların hesaplarına yatırılacak.

5 Kalemde Ödeme Aynı Gün Yapılacak

Bakan Vedat Işıkhan’ın açıklamasına göre şu ödemeler erken tarihte gerçekleştirilecek:

İşsizlik ödeneği

Kısa çalışma ödeneği

Yarım çalışma ödeneği

Ücret garanti fonu ödemeleri

İş kaybı tazminatı

Normalde 5 Haziran’da yapılması planlanan ödemeler, alınan kararla 26 Mayıs tarihinde hesaplara aktarılacak.

Ödemeler Nasıl Yapılacak?

Bakanlık açıklamasına göre sistemde banka hesap bilgisi bulunan vatandaşların ödemeleri doğrudan banka hesaplarına yatırılacak.

Hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlar ise ödemelerini PTT şubeleri aracılığıyla alabilecek.

Bakan Işıkhan’dan Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sosyal devlet anlayışı çerçevesinde vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.