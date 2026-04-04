Türkiye’nin kültürel kimliğiyle öne çıkan şehirlerinin başında gelen Kahramanmaraş, 62. Kütüphane Haftası’nı kapsamlı ve yoğun katılımlı etkinliklerle tamamladı. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Valilik, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Onikişubat Belediyesi, Dulkadiroğlu Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen program, özellikle öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Hafta boyunca düzenlenen çeşitli etkinlikler, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen final programıyla taçlandırıldı. Final etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferans, şiir dinletisi ve sergi programı, bilgiye erişimin önemi ve okuma kültürünün yaygınlaştırılması açısından güçlü mesajlar verdi. Programa; Vali Yardımcısı Ökkeş Sefa Türkoğlu, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Bahattin Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız ve kurum temsilcileri de katıldı.

Bilimsel Veriler Işığında Deprem ve İslam Medeniyeti Ele Alındı

Programın ilk bölümünde akademik içerikli konferanslar gerçekleştirildi. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Nurcan Meral Özel ve Dr. Öğr. Üyesi Hasan Umut’un konuşmacı olarak yer aldığı oturum, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Konferanslarda hem bilimsel verilerin toplumsal etkileri hem de tarihsel süreçte bilimin gelişimi kapsamlı şekilde ele alındı.

Nurcan Meral Özel, “Kandilli Rasathanesi Yüz Yıllık Deprem Verilerinin Toplumsal Etkisi” başlıklı sunumunda, Türkiye’nin deprem gerçeğine bilimsel veriler ışığında dikkat çekti. Kandilli Rasathanesi’nin arşivinde yer alan yüzyıllık verilerin yalnızca akademik bir kaynak olmadığını vurgulayan Özel, bu verilerin toplumun afetlere karşı bilinçlenmesi ve hazırlıklı hale gelmesi açısından kritik bir rol üstlendiğini ifade etti. Deprem verilerinin doğru analiz edilmesinin, risk yönetimi ve şehir planlamasında hayati önem taşıdığına değinen Özel, bilimsel bilginin toplumsal farkındalıkla buluşmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Hasan Umut ise “İslam Medeniyetinde Bilim ve Eğitim” konulu konuşmasında, İslam dünyasının tarih boyunca bilimsel gelişime sunduğu katkıları kapsamlı bir perspektifle ele aldı. Özellikle Orta Çağ’da İslam coğrafyasında kurulan eğitim kurumları, yetişen bilim insanları ve ortaya konan eserlerin, modern bilimin temellerinin atılmasında önemli rol oynadığını belirten Umut, geçmişteki bu birikimin günümüz eğitim anlayışına da ilham verebileceğini ifade etti.

En Çok Kitap Okuyan Okurlar Ödüllendirildi

Konferansın ardından gerçekleştirilen ödül töreninde, yıl boyunca kütüphanelerden en fazla faydalanan okurlar ödüllendirildi. Çocuk, genç, yetişkin ve 60 yaş üstü kategorilerinde dereceye giren kitapseverler, şehir protokolünün elinden ödüllerini aldı.

İslam Bilim Adamları ve Faaliyetleri Sergisi Ziyaretçilerini Ağırladı

Programın finalinde ise “İslam Bilim Adamları ve Faaliyetleri” temalı resim sergisi ziyaretçilere açıldı. Katılımcılar, sergide yer alan eserler aracılığıyla İslam medeniyetinin bilimsel mirasına dair görsel ve bilgilendirici içeriklerle buluştu.