Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak için gittiği Ankara’da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleşen ziyarette; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt ve Mehmet Şahin ile Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen de yer aldı.

Gerçekleştirilen görüşmede, Kahramanmaraş’ta deprem sonrası yürütülen yeniden yapılanma süreci kapsamlı şekilde değerlendirildi. Özellikle altyapıdan üstyapıya, konut projelerinden sosyal donatı alanlarına kadar geniş bir yelpazede devam eden çalışmaların son durumu ele alındı.

Toplantıda ayrıca, şehir genelinde planlanan yeni yatırımlar ve projeler de gündeme geldi. Ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, çevre düzenlemeleri ve sosyal yaşam alanlarının artırılmasına yönelik projeler üzerinde istişarelerde bulunuldu. Merkezi idare ile yerel yönetimler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine dikkat çekilirken, Kahramanmaraş’ın daha dirençli ve yaşanabilir bir şehir haline getirilmesi için atılacak adımlar değerlendirildi.