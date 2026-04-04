Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 40 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahisle mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce Mersin, İstanbul ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 40 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 49 fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 19'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla ve 6'sı savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.