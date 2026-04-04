İstiklalspor’dan Net Galibiyet

Kahramanmaraş İstiklalspor, 4 Nisan Cumartesi günü kendi sahasında konuk ettiği Fethiyespor karşısında üstün bir performans sergileyerek sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Merkez Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelede temsilcimiz, baştan sona oyunun kontrolünü elinde tuttu.

Goller Peş Peşe Geldi

Karşılaşmanın ilk golü 10. dakikada Kemal Rüzgar’dan geldi. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan İstiklalspor, ikinci yarıda vites yükseltti.

Dakikalar 75’i gösterdiğinde Ali Han Tunçer farkı ikiye çıkarırken, 87’de Hüseyin Eray Karataş skoru 3-0’a taşıdı. Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Sadık Baş ise maçın skorunu belirledi: 4-0.

4 Hafta Sonra Gelen Moral

Bu galibiyetle birlikte Kahramanmaraş temsilcisi, ligde 4 hafta aradan sonra yeniden 3 puanla tanıştı. Takımın ortaya koyduğu istekli ve etkili oyun, taraftarlardan da büyük alkış aldı.

Tribünler Ayakta Alkışladı

Karşılaşma boyunca takımına destek veren taraftarlar, farklı galibiyetin ardından büyük sevinç yaşadı. Bu sonuçla İstiklalspor, moral depolarken ligdeki iddiasını da yeniden ortaya koydu.