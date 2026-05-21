Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin taşındığı belirlenen otomobili Belen-İskenderun kara yolunda durdurdu.
Araçtaki 5 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ekipler, trafikten men ettikleri aracın sürücüsüne 34 bin 887 lira ceza uyguladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Yakalanan 5 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA