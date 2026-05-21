Hatay'ın İskenderun ilçesinde eşi tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki evlerinde Vahab K. (66) ile eşi Leyla K. (59) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Vahab K. tüfekle eşine ateş etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Leyla K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Vahab K. ise gözaltına alındı.