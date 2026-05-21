Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Parkı içerisinde hizmet veren Âşıklar Kıraathanesi, Anadolu’nun sözlü kültür mirasını yaşatmak ve bu geleneği gelecek nesillere aktarmak amacıyla kuruldu. Başkan Özarslan, projeyle birlikte âşıklara sanatlarını icra edebilecekleri kalıcı bir alan kazandırırken, geleneksel kültüre verdiği önemi de bir kez daha ortaya koydu.

Program kapsamında bir araya gelen âşıklar, sazları ve sözleriyle sanatlarını icra ederken, etkinliğe katılarak performanslara alkışlarla eşlik etti. Samimi görüntülere sahne olan buluşmada, kültürel değerlerin yaşatılması adına verilen destek takdir topladı.

Âşıklar adına Aşık Beyzade Aslan, Aşık Kul Nuri ve beraberindeki heyet, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’a teşekkür ederek, bu anlamlı desteğin âşıklık geleneğinin yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Keçiören Belediyesi’nin hayata geçirdiği Âşıklar Kıraathanesi’nin, geleneksel halk edebiyatının önemli temsilcilerini bir araya getirerek kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sunması bekleniyor.