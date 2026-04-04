Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin sosyal medya üzerinden sahte bungalov ilanları vererek vatandaşları dolandırdığını tespit etti. Yaz sezonu öncesi artan tatil taleplerini fırsata çeviren şebeke, çok sayıda kişiyi mağdur etti.

Yapılan mali incelemelerde, şüphelilere ait banka hesaplarında yaklaşık 3 milyar TL’lik işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında Kahramanmaraş merkezli olmak üzere 14 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı; 28 şüpheliye ait 26 adreste dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyonlarda 29 cep telefonu, 21 SIM kart, 1 flash bellek ve 1 SSD depolama cihazına el konuldu. Gözaltına alınan 21 şüpheliden 17’si Kahramanmaraş’a getirildi, diğerlerinin işlemleri SEGBİS üzerinden yürütülecek. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yetkililer, sosyal medyadaki cazip tatil ilanlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı, yalnızca güvenilir ve kurumsal platformların kullanılmasını tavsiye etti.